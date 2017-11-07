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Закон о пенсионном обеспечении депутаты рассмотрят 9 ноября
08.11.2017 13:05 — Новости Политики | БДГ
Закон о пенсионном обеспечении и поправки в Банковский кодекс в числе других проектов будут рассмотрены 9 ноября на заседании Палаты представителей в Минске.
В настоящее время эти документы подготовлены и ждут рассмотрения, передает
Во втором заседании будут представлены поправки в закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». Также будут ратифицированы международные документы: межправительственное соглашение Беларуси и Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью; Беларуси и Грузии о воздушном сообщении, Беларуси и Китая о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.
На рассмотрение будет представлен протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года.
В списке для рассмотрения – другие важные документы, касающиеся отношений стран-членов Евразийского экономического союза и вопросов Евразийской экономической комиссии.
Напомним, белорусские власти постоянно вносят поправки в законы о пенсионном обеспечении. Так, 14 декабря Александр Лукашенко
Подписанным 14 декабря документом уточнялся возраст, в зависимости от которого принимаются решения о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и о праве на получение жилого помещения социального пользования и в соответствии с которым определяется срок действия заключаемого (продлеваемого) контракта с работником предпенсионного возраста.
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Закон о пенсионном обеспечении и поправки в Банковский кодекс в числе других проектов будут рассмотрены 9 ноября на заседании Палаты представителей в Минске.
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