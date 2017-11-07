Закон о пенсионном обеспечении депутаты рассмотрят 9 ноября

Закон о пенсионном обеспечении и поправки в Банковский кодекс в числе других проектов будут рассмотрены 9 ноября на заседании Палаты представителей в Минске.

В настоящее время эти документы подготовлены и ждут рассмотрения, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парламента.

Во втором заседании будут представлены поправки в закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». Также будут ратифицированы международные документы: межправительственное соглашение Беларуси и Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью; Беларуси и Грузии о воздушном сообщении, Беларуси и Китая о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.

На рассмотрение будет представлен протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года.

В списке для рассмотрения – другие важные документы, касающиеся отношений стран-членов Евразийского экономического союза и вопросов Евразийской экономической комиссии.

Напомним, белорусские власти постоянно вносят поправки в законы о пенсионном обеспечении. Так, 14 декабря Александр Лукашенко подписал указ №452 , призванный усовершенствовать «пенсионное» законодательство в соответствии с указом №137 от 11 апреля 2016 года «О совершенствовании пенсионного обеспечения».

Подписанным 14 декабря документом уточнялся возраст, в зависимости от которого принимаются решения о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и о праве на получение жилого помещения социального пользования и в соответствии с которым определяется срок действия заключаемого (продлеваемого) контракта с работником предпенсионного возраста.