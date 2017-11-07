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Десятки дорог заблокированы в Каталонии из-за забастовки

08.11.2017 14:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Часть автомобильных дорог и железнодорожных путей перекрыты митингующими из-за проведения всеобщей забастовки в Каталонии, сообщают мировые СМИ.

По данным Каталонской службы дорожного движения, всего сейчас заблокированы 35 трасс, в том числе несколько дорог в Барселоне, в частности, одна из ключевых улиц столицы — Гран-Виа. Активисты стремятся заблокировать главным образом трассы на въезд и выезд из Барселоны.

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