Десятки дорог заблокированы в Каталонии из-за забастовки

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Часть автомобильных дорог и железнодорожных путей перекрыты митингующими из-за проведения всеобщей забастовки в Каталонии, сообщают мировые СМИ.

По данным Каталонской службы дорожного движения, всего сейчас заблокированы 35 трасс, в том числе несколько дорог в Барселоне, в частности, одна из ключевых улиц столицы — Гран-Виа. Активисты стремятся заблокировать главным образом трассы на въезд и выезд из Барселоны.