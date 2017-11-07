Песков прокомментировал возможный разрыв Киевом дипотношений с РФ

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам вопрос принятия Верховной радой Украины решения о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Как ранее стало известно, пункт о разрыве дипотношений с Москвой будет внесен в закон, который украинский парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. По данным газеты "Коммерсант", эту поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение суверенным делом Украины. По его словам, в последние годы в стране принимали немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России", — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера не сообщил, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между РФ и Украины. Песков отметил, "если что-то будет происходить, тогда будет приниматься соответствующее решение".

Градус напряженности

Возможное принятие Верховной радой Украины решения о разрыве дипломатических отношений с Россией прокомментировал радио Sputnik Беларусь политический эксперт Сергей Палагин. По его словам, на сегодняшний день не существует никаких законов и никакой необходимости в подобных вещах. И такое решение украинской стороны "закончится ничем".

"Градус напряженности в отношениях Украины с Россией давно спал. Напряженность сейчас поднимается внутри Украины. И обвинять во всех вещах негативных Россию, наверное, это уже стало привычкой", — сказал Палагин.

По мнению политолога, в эскалации напряженности в отношениях Украины и России не заинтересован никто. Дальнейшее противостояние идет только во вред всем политическим участникам процесса, считает Палагин.

За гранью понимания

Инициатор принятия решения о разрыве дипотношений с Россией депутат Иван Винник заявил, что в законе о дезинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Верховная Рада, Россия будет признана страной-агрессором.

По его мнению, сохранять после этого дипотношения будет преступлением со стороны МИД Украины.

"Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — сказал Винник.

В свою очередь спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала возможный разрыв дипотношений катастрофой для украинского народа. По ее словам, разрушительные последствия ощутили бы обе стороны.

Матвиенко подчеркнула, что взаимоотношения стран являются не только политическим диалогом: "у нас протяженная совместная граница, много российско-украинских семей".

"Это не только дипломатические отношения, это судьбы людей", — подчеркнула сенатор.

Матвиенко отметила, что "народ должен сказать свое слово, это недопустимо по отношению к России и Украине".