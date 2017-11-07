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Эксперт: разрыв дипотношений – чаще медийный шаг
08.11.2017 17:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Разрыв дипломатических отношений между государствами сегодня скорее медийный шаг, а не действительное прекращение сотрудничества между странами, такое мнение Sputnik высказал доцент кафедры международных отношений ФМО БГУ Владислав Фрольцов.
На следующей неделе Украина может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ
Sputnik поинтересовался у эксперта по международным отношениям: что на практике означает разрыв дипотношений и как этот процесс выглядит?
Не на грани войны
"Прежде всего разрыв дипломатических отношений не означает, что страны находятся на грани войны. Это, скорее, одна из форм политического взаимодействия", — рассказал Sputnik доцент ФМО БГУ.
По словам Фрольцова,
Как разрывают отношения
Эксперт рассказал и о порядке разрыва дипломатических отношений. Так, по его словам, перед этим государства обычно вызывают своих послов для консультаций.
"Если отзыв послов бессрочный, то, де-факто, это понижение уровня взаимодействия. Вместо послов тогда работают временные поверенные", — отметил Фрольцов.
Сейчас подобное "понижение" в отношениях России и Украины уже произошло — с прошлого года в государствах работают лишь временные поверенные.
"Полный разрыв дипломатических отношений обозначает закрытие посольства, отзыв дипломатов, на это дают конкретный срок. Если разрываются отношения, страны обычно договариваются о том, что их интересы могут представлять третьи государства. Например, так было между СССР и Израилем, у которых не было дипломатических отношений, но шло взаимодействие через другие государства", — отметил эксперт.
Скорее медийный шаг
По словам специалиста, при разрыве дипломатических отношений, как правило, остаются работать консулы, которые занимаются всеми юридическими и экономическими вопросами.
"Разрыв дипломатических отношений не означает, что на нет сойдет все экономическое сотрудничество и торговля. Кроме того, консулы занимаются всеми юридическими вопросами — в том числе и собственности своего государства. В случае экстренной ситуации со странами своего государства всем занимаются также консулы", — высказался эксперт.
Сегодня, отметил Фрольцов, заявления о разрыве дипломатических отношений чаще направляются "на внутреннего пользователя" — граждан своей же страны. "Это скорее медийный шаг", — заключил собеседник агентства.
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Прекращение дипломатических отношений не означает прекращения работы консулов, отметил доцент факультета международных отношений БГУ.
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