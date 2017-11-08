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В Техасе казнили мексиканца, Мехико выразил США протест
09.11.2017 08:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Мексики в среду вечером сообщило, что в тюрьме штата Техас (США) был приведен в исполнение смертный приговор гражданину страны Рубену Рамиресу.
Рамиреса приговорили к смерти за изнасилование и убийство двоюродной сестры, которое произошло на юге штата в 1997 году.
"Мексиканец Рубен Карденас Рамирес был казнен в Техасе после того, как были пройдены все возможные инстанции, в том числе верховный суд США", – говорится в сообщении МИД.
Ведомство отмечает, что казнь Рамиреса нарушает резолюцию Международного суда ООН, который в 2004 году постановил, что Штаты в 51 из 52 случаев задержания мексиканских граждан непроинформировали их о праве на уведомление консульских служб.
По информации МИД, правительство Мексики выразило протест в части неисполнения США решения высшей международной судебной инстанции.
Там также подчеркивается, что Мексика выступает против смертной казни, так как она нарушает основополагающие права человека, является бесчеловечной и жестокой мерой наказания.
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Смертный приговор был приведен в исполнение несмотря на решение Международного суда ООН о его пересмотре.
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