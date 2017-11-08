ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Техасе казнили мексиканца, Мехико выразил США протест

09.11.2017 08:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Мексики в среду вечером сообщило, что в тюрьме штата Техас (США) был приведен в исполнение смертный приговор гражданину страны Рубену Рамиресу.

В Техасе казнили мексиканца, Мехико выразил США протест
© Pixabay
В Зимбабве ищут палача – конкурс 50 человек на место

Рамиреса приговорили к смерти за изнасилование и убийство двоюродной сестры, которое произошло на юге штата в 1997 году.

"Мексиканец Рубен Карденас Рамирес был казнен в Техасе после того, как были пройдены все возможные инстанции, в том числе верховный суд США", – говорится в сообщении МИД.

Ведомство отмечает, что казнь Рамиреса нарушает резолюцию Международного суда ООН, который в 2004 году постановил, что Штаты в 51 из 52 случаев задержания мексиканских граждан непроинформировали их о праве на уведомление консульских служб.

По информации МИД, правительство Мексики выразило протест в части неисполнения США решения высшей международной судебной инстанции.

Там также подчеркивается, что Мексика выступает против смертной казни, так как она нарушает основополагающие права человека, является бесчеловечной и жестокой мерой наказания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертный приговор был приведен в исполнение несмотря на решение Международного суда ООН о его пересмотре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Поправка о разрыве дипотношений РФ и Украины внесена в Раду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика