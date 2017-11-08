Поправка о разрыве дипотношений РФ и Украины внесена в Раду

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Поправка о разрыве дипотношений между Россией и Украиной в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса будет рассмотрена Верховной радой, сообщают украинские СМИ.



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Поправка под номером 595 внесена группой народных депутатов от партии "УКРОП" и предусматривает разрыв дипломатических отношений в трехмесячный срок. Об этом вечером 8 ноября заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Помимо этого, в случае принятия поправки Кабмин обязан отозвать дипломатические учреждения с территории РФ, а также внести на рассмотрение Верховной рады проекты законов о денонсации соглашений и договоров между Украиной и Россией и правительствами двух стран.

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Предложение Винника

Предложение о рассмотрении пункта о разрыве дипотношений внес депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

При этом, по его словам, президент Украины Петр Порошенко эту идею не поддерживает.

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"Я могу только сказать, что президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идея, которую я предложил комитету, — она остается на рассмотрении комитета", — сказал он в интервью местным СМИ.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение суверенным делом Украины. По его словам, в последние годы в стране принимали немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России", — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера не сообщил, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между РФ и Украиной. Песков отметил, "если что-то будет происходить, тогда будет приниматься соответствующее решение".

Роль Беларуси

По предварительным данным, которые сообщают СМИ, страной, которая сможет представлять интересы Украины в России, может стать Беларусь или Швейцария.

При этом у Беларуси больше шансов стать посредником между Украиной и Россией, чем у Швейцарии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Я думаю, что шансы у Беларуси выше, поскольку Беларусь сегодня является площадкой "Минских соглашений" и уже наработала имидж нейтральной страны, обеспечивающий мирные переговоры в отношении украинского кризиса", — сказал эксперт в интервью на радио Sputnik Беларусь.