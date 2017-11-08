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Лидеры стран ОДКБ подтвердили участие в саммите в Минске

09.11.2017 09:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Все страны-участницы организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили свое присутствие в саммите в Минске 30 ноября, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посольство Беларуси в США.

По словам временного поверенного в делах Беларуси в Америке Павла Шидловского, саммит планируется провести 30 ноября.

"Все главы государств подтвердили свое участие", — сказал он.

Как отметил Шидловский, "ОДКБ стала одной из наиболее эффективных организаций в Евразии".

Создание и задачи ОДКБ

ОДКБ — региональная международная организация, задача которой — "защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба".

Договор о коллективной безопасности, который дал начало ОДКБ, был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами таких стран, как Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Лидеры стран ОДКБ подтвердили участие в саммите в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: страны ОДКБ защитят свои интересы только общими усилиями

Позднее к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия (1993 год). Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из состава организации. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал 9 членов. Сейчас в организации шесть стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан.

Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

В состав Совета входят главы государств-членов.

В 2017 году председательствующей в ОДКБ страной является Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко выступает и главой Совета коллективной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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На саммите в Минске, который пройдет 30 ноября, планируется присутствие представителей всех стран-участниц ОДКБ.

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