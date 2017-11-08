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Минск готов ответить на просьбу стать посредником между РФ и Украиной
09.11.2017 10:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Россия и Украина должны сами решать вопросы урегулирования диалогов, а Беларусь заинтересована, чтобы в регионе сохранялись мир и стабильность, заявил глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий, отвечая на вопрос Sputnik.
© Sputnik/ Александр Максименко
Верховная рада Украины
"Мы заинтересованы, чтобы в нашем регионе были мир и стабильность. Наша страна делает все возможное для того, чтобы оказать позитивное влияние на ситуацию в регионе", – сказал Воронецкий.
По его словам, в данной ситуации, если понадобится какая-то поддержка Беларуси, наверное, к республике обратятся c соответствующей просьбой.
"Но это вопрос, который должен решаться двумя странами. Сегодня идет непростой диалог между Россией и Украиной", – сказал глава профильной комиссии.
Как ранее сообщил ряд СМИ, в случае разрыва дипотношений между РФ и Украиной Беларусь с большой вероятностью может стать представителем интересов последней в России.
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В случае разрыва дипотношений между двумя странами Беларусь с большой вероятностью может стать представителем интересов Украины в России.
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