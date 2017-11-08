Минск готов ответить на просьбу стать посредником между РФ и Украиной

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Россия и Украина должны сами решать вопросы урегулирования диалогов, а Беларусь заинтересована, чтобы в регионе сохранялись мир и стабильность, заявил глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий, отвечая на вопрос Sputnik.



© Sputnik/ Александр Максименко Поправка о разрыве дипотношений РФ и Украины внесена в Раду

Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. Поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. В Кремле уже отреагировали на это, назвав подобное решение суверенным делом Украины.

"Мы заинтересованы, чтобы в нашем регионе были мир и стабильность. Наша страна делает все возможное для того, чтобы оказать позитивное влияние на ситуацию в регионе", – сказал Воронецкий.

По его словам, в данной ситуации, если понадобится какая-то поддержка Беларуси, наверное, к республике обратятся c соответствующей просьбой.

"Но это вопрос, который должен решаться двумя странами. Сегодня идет непростой диалог между Россией и Украиной", – сказал глава профильной комиссии.

Как ранее сообщил ряд СМИ, в случае разрыва дипотношений между РФ и Украиной Беларусь с большой вероятностью может стать представителем интересов последней в России.

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