ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск готов ответить на просьбу стать посредником между РФ и Украиной

09.11.2017 10:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Россия и Украина должны сами решать вопросы урегулирования диалогов, а Беларусь заинтересована, чтобы в регионе сохранялись мир и стабильность, заявил глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий, отвечая на вопрос Sputnik.

Минск готов ответить на просьбу стать посредником между РФ и Украиной
© Sputnik/ Александр Максименко
Поправка о разрыве дипотношений РФ и Украины внесена в Раду

Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. Поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. В Кремле уже отреагировали на это, назвав подобное решение суверенным делом Украины.

"Мы заинтересованы, чтобы в нашем регионе были мир и стабильность. Наша страна делает все возможное для того, чтобы оказать позитивное влияние на ситуацию в регионе", – сказал Воронецкий.

По его словам, в данной ситуации, если понадобится какая-то поддержка Беларуси, наверное, к республике обратятся c соответствующей просьбой.

"Но это вопрос, который должен решаться двумя странами. Сегодня идет непростой диалог между Россией и Украиной", – сказал глава профильной комиссии.

Как ранее сообщил ряд СМИ, в случае разрыва дипотношений между РФ и Украиной Беларусь с большой вероятностью может стать представителем интересов последней в России.

Дипотношения Москвы и Киева: дойдет ли ситуация до крайней меры? >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае разрыва дипотношений между двумя странами Беларусь с большой вероятностью может стать представителем интересов Украины в России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лидеры стран ОДКБ подтвердили участие в саммите в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика