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Захарова о сборе Пентагоном биоматериалов россиян: не смешно

09.11.2017 14:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Представитель МИД РФ прокомментировала информацию о проведении Пентагоном исследований с биологическим материалом россиян, отметив, что официальные объяснения США звучат неубедительно.

Захарова о сборе Пентагоном биоматериалов россиян: не смешно
© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN
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Впервые на высоком официальном уровне вопрос о сборе биологического материала некими эмиссарами и НПО представителей различных этносов озвучил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин, заявив, что ему непонятно, с какой целью это делается. Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

"Когда последовали соответствующие комментарии от силовых ведомств США, как-то всем стало не смешно…" — заявила Захарова на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что российская сторона крайне озабочена проведением именно военным ведомством США исследований с биологическим материалом российских граждан, который был собран на территории России.

"Официальные объяснения, которые были распространены Пентагоном, в данном случае звучат неубедительно и только вызывают дополнительные вопросы", — отметила Захарова.

По ее словам, отсутствие транспарентности в медико-биологической деятельности американского военного ведомства, его пристальное внимание в данной связи к России и сопредельным государствам ставит вопрос о необходимости усиления мер по обеспечению биологической безопасности.

Что готовят народам СНГ биологические лаборатории Пентагона

Пентагон – инструмент войны, а не академия наук, призванная заботиться о здоровье иностранных граждан, напомнил в свою очередь военный обозреватель Александр Хроленко.

Он высказал предположение, что в военных лабораториях США на просторах СНГ создают боевые вирусы направленного действия: каждому этносу – свой "букет".

О стратегической важности работы микробиологов Пентагона, по его словам, свидетельствуют суммы, потраченные на создание сети лабораторий: в Украине – 175 млн долларов, в Грузии – 150 млн долларов, в Казахстане – 130 млн долларов.

"МИД РФ совместно с другими российскими заинтересованными ведомствами (включая силовые) не просто информирует мировое сообщество о нарастающей опасности, но и последовательно проводит линию на предотвращение биологических угроз. Очевидно, Россия переходит от слов к делу. Не поздно встать на путь выздоровления и другим странам СНГ", — резюмировал Хроленко.

 
Теги: Минск
 
 
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В России накоплен критический объем тревожной информации о работе Пентагона над биологическим оружием, и Москва начинает жестко реагировать.

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