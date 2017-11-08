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Захарова: идея Киева о разрыве дипотношений с Россией неадекватна
09.11.2017 16:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Украина инициирует тему разрыва дипломатических отношений с Россией для того, чтобы отвлечь внимания общественности от нарастающих внутренних проблем, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам пресс-секретаря, идея разрыва занимает "отдельное место в параде неадекватных идей". Как отметила Захарова, тема уже не нова, и ее периодически реанимируют, когда необходимо отвлечь внимание от очередной волны внутриукраинских проблем.
"Есть четкая взаимосвязь между тем, как поднимается вопрос о разрыве дипломатических отношений, введении визового режима и многого того, что инициируют представители украинского так называемого истеблишмента, с попыткой каким-то образом отвлечь внимание собственного населения от очередных проблем, которые оно испытывает", — сказала представитель МИД.
Захарова также отметила, что руководство Украины, активизируя подобные инициативы, не просчитывает последствия подобных действий, которые в результате затрагивают как людей, проживающих в стране, так и тех украинцев, которые работают в России.
Представитель внешнеполитического ведомства выразила надежду, что "здравый смысл все же возобладает" в политике Киева, однако отметила, что эта надежда постепенно угасает.
"Мы продолжаем следить за происходящим на Украине. Есть надежда, что здравый смысл все же возобладает, но надежда угасает", — сказала Захарова.
Возникновение идеи
Предложение о рассмотрении пункта о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией 8 ноября
© Sputnik/ Сергей Гунеев
При этом, по его словам, сам президент Украины Петр Порошенко эту идею не поддерживает.
"Я могу только сказать, что президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идея, которую я предложил комитету, — она остается на рассмотрении комитета", — сказал он в интервью местным СМИ.
Страной, которая сможет представлять интересы Украины в России, с большой долей вероятности
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По мнению пресс-секретаря МИД РФ, идея разрыва дипотношений между Киевом и Москвой не нова, и активизируется Украиной каждый раз, когда необходимо отвлечь внимание...
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