Путин задался вопросом, кто кусал пробирки российских спортсменов

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Допинг-пробы российских спортсменов после Олимпийских игр-2014 в Сочи хранились в Лозанне, передавались они туда без всяких замечаний, заявил президент России Владимир Путин.



© Sputnik/ Александр Шеметов МОК отобрал медаль у россиянина и отдал белорусу

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы шесть российских лыжников были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты аннулированы, а сами спортсмены пожизненно отстранены от Игр.

"Главный тезис сегодня (в обвинениях РФ) заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены", — сказал Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Глава государства пояснил, что сразу после Олимпиады по указанию МОК все допинг-пробы были переданы в Лозанну под контролем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По словам Путина, во время передачи никаких замечаний не было, никто не сформулировал их и при поступлении пробирок в Лозанну. По его словам, пробы "хранились там два или три года, и только после этого начались вопросы по поводу того, что их, может быть, вскрывали".

"Но они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем", — сказал президент.

США хотят создать проблемы на выборах-2018

Российский лидер уверен, что обвинения в адрес России напрямую связаны с предстоящими в 2018 году выборами главы государства.

"Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает", — сказал Путин.

Президент заметил, что МОК и другие международные спортивные организации очень зависимы. По словам Путина, они зависят от спонсоров, потом от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей. По его мнению, "это огромный пласт связей и зависимостей". "И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах", потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели", — заявил российский лидер.

"В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы (США) хотят создать проблемы при выборах президента России", — считает Путин.

Государственной системы допинга в РФ нет

В очередной раз Путин обратил внимание на то, что в России никогда не было, нет и не будет государственной системы допинга. Вместе с тем он признал наличие отдельных случаев применения запрещенных препаратов. Однако, по словам Путина, подобное можно зафиксировать и в других странах.

"Мы с ними разбираемся, работаем и будем работать", — заверил он.

Президент отметил, что Россия выступает против любых форм допинга и внимательно следит за скандалом в этой сфере. "Мы, как любители спорта, а у нас действительно миллионы таких в стране, внимательно следим за тем, что происходит вокруг так называемого допингового скандала", — сказал Путин, заверив, что "Россия категорически против любых форм допинга".

Напомним, МОК собирается принять решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018 в декабре по итогам работы двух комиссий организации в связи с допинговыми скандалами вокруг российского спорта.