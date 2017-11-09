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МИД Румынии: мы за выработку приоритетного партнерства с Беларусью

09.11.2017 21:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. В отношениях Беларуси и Румынии за последние три года наблюдаются позитивные изменения, заявил министр иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану в ходе визита в Минск.

МИД Румынии: мы за выработку приоритетного партнерства с Беларусью
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мелешкану посещает Беларусь с официальным визитом, в четверг он встретился со своим белорусским коллегой, Владимиром Макеем, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Глава МИД Румынии отметил, что у ЕС есть набор инструментов для поддержки участников Восточного партнерства. Официальный Бухарест остается сторонником упрощения визового режима с Беларусью.

"Румыния поддерживает выработку приоритета партнерства с Беларусью и готова содействовать его претворению в жизнь", — рассказал Мелешкану.

Макей в свою очередь добавил, что Беларусь является сторонником развития отношений прежде всего за счет развития производственной кооперации.

 
Теги: Минск
 
 
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Бухарест является сторонником упрощения визового режима между Беларусью и странами Евросоюза.

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