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МИД Румынии: мы за выработку приоритетного партнерства с Беларусью
09.11.2017 21:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. В отношениях Беларуси и Румынии за последние три года наблюдаются позитивные изменения, заявил министр иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану в ходе визита в Минск.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мелешкану посещает Беларусь с официальным визитом, в четверг он встретился со своим белорусским коллегой, Владимиром Макеем, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Глава МИД Румынии отметил, что у ЕС есть набор инструментов для поддержки участников Восточного партнерства. Официальный Бухарест остается сторонником упрощения визового режима с Беларусью.
"Румыния поддерживает выработку приоритета партнерства с Беларусью и готова содействовать его претворению в жизнь", — рассказал Мелешкану.
Макей в свою очередь добавил, что Беларусь является сторонником развития отношений прежде всего за счет развития производственной кооперации.
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Бухарест является сторонником упрощения визового режима между Беларусью и странами Евросоюза.
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