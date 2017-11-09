МИД Румынии: мы за выработку приоритетного партнерства с Беларусью

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. В отношениях Беларуси и Румынии за последние три года наблюдаются позитивные изменения, заявил министр иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану в ходе визита в Минск.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей и Лавров обсудят взаимное признание виз

Мелешкану посещает Беларусь с официальным визитом, в четверг он встретился со своим белорусским коллегой, Владимиром Макеем, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Глава МИД Румынии отметил, что у ЕС есть набор инструментов для поддержки участников Восточного партнерства. Официальный Бухарест остается сторонником упрощения визового режима с Беларусью.

"Румыния поддерживает выработку приоритета партнерства с Беларусью и готова содействовать его претворению в жизнь", — рассказал Мелешкану.

Макей в свою очередь добавил, что Беларусь является сторонником развития отношений прежде всего за счет развития производственной кооперации.