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Спикер парламента Каталонии арестована в Испании
10.11.2017 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель помещена под стражу по решению Верховного суда Испании на время судебного расследования, связанного с провозглашением независимости региона, сообщают местные СМИ.
© REUTERS/ ALBERT GEA
За спикером сохраняется право освобождения под залог в размере 150 тысяч евро.
Другие бывшие члены президиума парламента, если хотят оставаться на свободе, также могут заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро.
В случае выплаты залога Форкадель и депутаты должны будут еженедельно являться в суд. Они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.
Напомним, что прокуратура страны выдвинула в отношении шести каталонских политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате государственных средств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.
Ранее в Брюсселе на сутки был
Роспуск парламента
В конце октября премьер-министр Испании Мариано Рахой
© REUTERS/ Ivan Alvarado
Таким образом правительство Испании
Выборы нового парламента Каталонии назначены на 21 декабря.
Референдум о независимости
Парламент Каталонии
Референдум о независимости Каталонии
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Для того, чтобы остаться на свободе, Карме Форкадель должна внести залог в 150 тысяч евро.
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