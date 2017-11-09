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Спикер парламента Каталонии арестована в Испании

10.11.2017 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель помещена под стражу по решению Верховного суда Испании на время судебного расследования, связанного с провозглашением независимости региона, сообщают местные СМИ.

Спикер парламента Каталонии арестована в Испании
© REUTERS/ ALBERT GEA
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За спикером сохраняется право освобождения под залог в размере 150 тысяч евро.

Другие бывшие члены президиума парламента, если хотят оставаться на свободе, также могут заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро.

В случае выплаты залога Форкадель и депутаты должны будут еженедельно являться в суд. Они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.

Напомним, что прокуратура страны выдвинула в отношении шести каталонских политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате государственных средств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

Ранее в Брюсселе на сутки был задержан бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон.

Роспуск парламента

В конце октября премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу женералитета Каталонии Пучдемона и отправил в отставку парламент Каталонии.

Спикер парламента Каталонии арестована в Испании
© REUTERS/ Ivan Alvarado
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Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в Конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом. Кроме правительства автономии вместе с его главой был уволен и глава полиции автономии Пере Солер.

Выборы нового парламента Каталонии назначены на 21 декабря.

Референдум о независимости

Парламент Каталонии провозгласил в автономии независимость от Испании путем тайного голосования. За отделение от Мадрида проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще двое воздержались. Перед началом голосования оппозиционные депутаты покинули зал.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Более 90% жителей автономии высказались за выход из состава Испании. Мадрид еще до плебисцита объявлял его незаконным.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того, чтобы остаться на свободе, Карме Форкадель должна внести залог в 150 тысяч евро.

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