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Британия с точностью до секунды назвала время выхода из ЕС

10.11.2017 10:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Правительство Великобритании внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени, когда страна выйдет из состава Евросоюза, сообщают мировые СМИ.

Британия с точностью до секунды назвала время выхода из ЕС
© REUTERS/ STEFAN WERMUTH
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Решение о выходе из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Весной текущего года Британия запустила процедуру Brexit, передав соответствующий документ главе Евросовета Дональду Туску.

В соответствии с этим решением, Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Теперь правительство страны хочет эту дата с указанием времени (23:00 GMT, 00:00 по времени Брюсселя, 02:00 30 марта по белорусскому времени) оформить законодательно.

По словам главы британского министерства по Brexit Дэвида Дэвиса, это дополнение необходимо, чтобы "исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит".

Дэвис отметил, что поправка сделала "кристально ясным" намерение Британии покинуть ЕС в строго зафиксированное время.

Подробнее о процедуре Brexit можно найти здесь >>

Как отмечают местные СМИ, решение узаконить поправку с указанием его точного времени было вызвано попытками некоторых проевропейских парламентариев саботировать процесс выхода Британии из ЕС.

Напомним, что выход Великобритании из состава Евросоюза обойдется в сумму не менее 40 миллиардов евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Великобритании собирается включить в закон о Brexit указание точного времени выхода из ЕС – 23:00 29 марта 2019 года.

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