Лукашенко ждет более эффективной работы по оздоровлению сельхозорганизаций

10 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Результатом работы по оздоровлению отстающих сельскохозяйственных организаций должен стать их выход на рентабельное производство. Этого Президент Беларуси Александра Лукашенко потребовал сегодня, заслушивая доклад о реализации норм указа №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций" и предлагаемых в него изменениях, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь меня, конечно же, интересует финансовое состояние сельхозорганизаций. Главное - прибыль и рентабельность. Как меня информировали по ходу уборочной, цены сегодня приличные на товары и продукты, которые мы производим, что позволяет нам держать рентабельность продаж от 15% до 80%", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, как на местах выполняется указ №253. "Какой результат от этого указа, а главное - снизилось ли количество неплатежеспособных хозяйств, повысилась ли эффективность сельхозпроизводства?" - спросил глава государства.

Правительство предлагает внести в данный указ ряд изменений для более эффективной реализации документа. "Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Хотелось бы знать, что дадут изменения в этот указ для сельского хозяйства, достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Он напомнил об ответственности за разработку подобных документов как членов правительства, так и специалистов. "Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством - реальному сектору экономику", - обратил внимание Президент.

Отдельно на совещании глава государства остановился на вопросах завершения уборочной кампании, отметив, что, по заверениям должностных лиц правительства и Минсельхозпрода, она должна была завершиться к 7 ноября. "Что на сегодняшний день? Хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и итоги уборочной кампании", - предупредил Александр Лукашенко.

Президент спросил, как готовится почва под урожай следующего года, что с накоплением минеральных удобрений и как обеспечена зимовка скота. "Жизнь не заканчивается 2017 годом, поэтому урожай будущего закладывается уже сегодня. Хотелось бы знать, как вы видите перспективы 2018 года", - сказал он.

"Год был непростой, мы обращались к специалистам, крестьянам. Они откликнулись и на мою просьбу, уборку зерновых провели в сжатые сроки, достаточно эффективно. Естественно, приходит время, когда людей надо поблагодарить. Как мы будем это делать, когда подведем итоги текущего сельскохозяйственного года?" - поинтересовался глава государства.

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