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CNN, Голос Америки и Радио Свобода ответят за RT
10.11.2017 12:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Россия готовится ввести ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США.
Ранее Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
"Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?" — написала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Twitter.
Сдаваться не собираемся
По словам Симоньян, выбора не остается, телеканалу придется зарегистрироваться как иноагент, в противном случае арест грозит руководителю компании в США и счетам телеканала. Тем не менее, RT не собирается сдаваться и намерен в суде доказать, что эти требования противоречат законодательству.
"Будем работать в тех условиях, которые нам предложены, сдаваться мы точно не собираемся", — отметила Симоньян.
Ответные меры
Совет Федерации разработал целый комплекс возможных ответных мер на притеснение RT в США, и теперь исполнительные органы власти могут принимать конкретные решения.
© Sputnik/ Илья Питалев
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, практическая фаза российского ответа на действия США в отношении RT начнется на следующей неделе.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключил, что американские СМИ, занимающиеся пропагандой в России, могут попасть в такие же условия работы в правовом поле, что и RT в США.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей.
"Я могу привести десятки и, может быть, даже сотни примеров деятельности на территории США зарубежных СМИ, в том числе телекомпаний с госфинансированием, и к ним такого рода требования не предъявляются Минюстом США", — подчеркнул он.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прогнозирует, что будет ограничен доступа к российским зрителям четырех американских СМИ — CNN, "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время". При этом созданный "Радио Свобода" телеканал "Настоящее время", сенатор назвал, "даже не СМИ, а орган пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США".
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Законопроект о зеркальных мерах на притеснение в США российских СМИ может быть внесен в Госдуму в ближайшие дни.
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