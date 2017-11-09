|
Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите АТЭС во Вьетнаме
10.11.2017 17:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге.
Главы двух государств стояли рядом на церемонии фотографирования. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Лидеры поприветствовали друг друга, улыбались и жали друг другу руки.
После окончания церемонии фотографирования главы государств отправились на прием.
Президент России прибыл во Вьетнам в пятницу утром. Путин уже провел переговоры с президентом Филиппин.
В Дананге проходит прием в честь лидеров стран АТЭС. Путин и Трамп сидят недалеко от друга, но не рядом, передает РИА Новости.
Пока не состоялось отдельной встречи глав государств, несмотря на готовность Москвы и желание американского президента. Как сообщает агентство, у Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, но он не пришел на первое и второе заседание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельная встреча лидеров РФ и США пока не согласована.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии