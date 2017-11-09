Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите АТЭС во Вьетнаме

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге.

Главы двух государств стояли рядом на церемонии фотографирования. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Лидеры поприветствовали друг друга, улыбались и жали друг другу руки.

После окончания церемонии фотографирования главы государств отправились на прием.

Президент России прибыл во Вьетнам в пятницу утром. Путин уже провел переговоры с президентом Филиппин.

В Дананге проходит прием в честь лидеров стран АТЭС. Путин и Трамп сидят недалеко от друга, но не рядом, передает РИА Новости.

Пока не состоялось отдельной встречи глав государств, несмотря на готовность Москвы и желание американского президента. Как сообщает агентство, у Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, но он не пришел на первое и второе заседание.