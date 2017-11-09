Александр Барсуков назначен заместителем министра внутренних дел Беларуси

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел. Соответствующий указ №400 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Еще одним указом глава государства освободил Виктора Дубовца от должности заместителя министра внутренних дел - начальника Департамента финансов и тыла с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Он назначен начальником Департамента финансов и тыла МВД.

Президент также освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.-0-