|
Александр Барсуков назначен заместителем министра внутренних дел Беларуси
10.11.2017 18:50 — Новости Политики | БелТА
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел. Соответствующий указ №400 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 ноября, сообщили БЕЛТА в
Еще одним указом глава государства освободил Виктора Дубовца от должности заместителя министра внутренних дел - начальника Департамента финансов и тыла с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Он назначен начальником Департамента финансов и тыла МВД.
Президент также освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел....
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии