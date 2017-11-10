Кадровый день для МВД: новый замминистра, два зама уволены

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. По указу № 400 президента Беларуси Александра Лукашенко, подписанного в пятницу 10 ноября, новым зам главы МВД стал теперь уже бывший глава минской милиции Александр Барсуков.



© Sputnik / Виктор Толочко Александр Барсуков ушел из ГУВД Минска и стал замминистра

Барсуков на повышение

Указом Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел, пресс-служба президента сообщила об этом Sputnik вечером в пятницу.

Барсуков возглавил минскую милицию с 21 октября 2011 года, до этого он был начальником департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси с 4 февраля 2011 года, а еще до этого — первым заместителем начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД.

Генерал-майор милиции Александр Барсуков работает в милиции с 1985 года, окончил Минскую специальную среднюю школу милиции имени Фрунзе. Работал следователем в Хойниках и Ветке, а с 1990-х в минском ОМОН.

Дубовец в запас

Еще одним Указом глава государства освободил Виктора Дубовца от должности заместителя министра внутренних дел. Он уволен в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Однако экс-замминистра сохранил за собой должность Департамента финансов и тыла МВД.

Кобрусев уволен

Президент также освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель Министра внутренних дел Александр Кобрусев

Генерал-майор милиции Александр Кобрусев в органах внутренних дел — с декабря 1992 года, начинал инспектором группы воспитательной работы отдела кадров УВД Гомельского облисполкома. В июле 2004 года был назначен заместителем начальника УВД Гомельского облисполкома — начальником управления кадров (статс-секретарем). С апреля 2011-го — официальный представитель МВД в посольстве Республики Беларусь в Украине. С марта 2013 – замглавы МВД.