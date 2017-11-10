Лукашенко поздравил с Днем независимости Польшу

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Республики Польша Анджея Дуду с Национальным праздником независимости, сообщает пресс-служба президента.



© Sputnik / Виктор Толочко На саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе ждут Лукашенко

Национальный праздник Польша отмечает сегодня, 11 ноября. В стране в этот день проходят военные парады, поднимают государственные флаги.

"Беларусь заинтересована в расширении открытого и равноправного диалога с Польшей, который является надежным фундаментом для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в самых разных областях", — подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что главная совместная задача на ближайшее время — это максимальная реализация неиспользованного потенциала белорусско-польских отношений.

Накануне праздника посол Польши в Беларуси Конрад Павлик заявил в интервью "Свободным новостям" : " Мы, поляки, прекрасно знаем цену независимости и то, сколько необходимо пожертвовать ради нее. Поэтому этот праздник очень важен для нашей национальной идентичности. Мы рады, что Польша сегодня — свободная и независимая страна. Для многих поколений поляков это была недостижимая мечта".

Посол также отметил, что в следующем году Польша будет праздновать 100-летие возрождения польского государства после Первой мировой войны, для этого принята государственная программа, привлечены финансовые фонды, чтобы отметить юбилей достойно.

Национальный праздник независимости Польши отмечается 11 ноября в память о событиях 1918 года, когда польское государство обрело независимость, сформировав первое демократическое правительство во главе с маршалом Юзефом Пилсудским. Это произошло в результате соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне между Антантой и Германией.