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Лукашенко поздравил с Днем независимости Польшу
11.11.2017 11:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Республики Польша Анджея Дуду с Национальным праздником независимости, сообщает пресс-служба президента.
© Sputnik / Виктор Толочко
Национальный праздник Польша отмечает сегодня, 11 ноября. В стране в этот день проходят военные парады, поднимают государственные флаги.
"Беларусь заинтересована в расширении открытого и равноправного диалога с Польшей, который является надежным фундаментом для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в самых разных областях", — подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что главная совместная задача на ближайшее время — это максимальная реализация неиспользованного потенциала белорусско-польских отношений.
Накануне праздника посол Польши в Беларуси Конрад Павлик заявил в интервью
Посол также отметил, что в следующем году Польша будет праздновать 100-летие возрождения польского государства после Первой мировой войны, для этого принята государственная программа, привлечены финансовые фонды, чтобы отметить юбилей достойно.
Национальный праздник независимости Польши отмечается 11 ноября в память о событиях 1918 года, когда польское государство обрело независимость, сформировав первое демократическое правительство во главе с маршалом Юзефом Пилсудским. Это произошло в результате соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне между Антантой и Германией.
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