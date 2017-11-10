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Путин и Трамп пообщались "на ногах" и сделали заявление по Сирии

11.11.2017 13:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились бороться с ИГ в Сирии до полного разгрома, говорится в совместном заявлении лидеров, одобренном в субботу. Короткая встреча президентов США и России состоялась во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме, когда лидеры двух стран шли к месту фотографирования, сообщают РИА Новости.

Путин и Трамп пообщались "на ногах" и сделали заявление по Сирии
© RUPTLY.
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Документ был подготовлен экспертами двух стран специально ко встрече в Дананге и финально согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лидеры двух стран подтвердили, что окончательное политическое урегулирование сирийского конфликта "должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254".

"Они (два президента) также отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в заявлении.

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Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена во многих странах мира).

Ситуация вокруг встречи Путина и Трампа в Дананге "вызывает недоумение"

По словам главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, "заявление к встрече (президентов) имеет отношение очень косвенное". "Трудно представить, что за те секунды, что они общались во время фотографирования, лидеры обсудили содержание документа", — добавил Лукьянов.

В целом, по его словам, вся ситуация вокруг встречи Путина и Трампа в Дананге "вызывает недоумение".

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"Вообще ситуация довольно удивительная, когда важный очень представительный международный саммит, в общем-то говоря про Азиатско-Тихоокеанский регион, на котором масса тем и лидеров, которые для России очень важны, все это как-то уходит в тень, а вместо этого все обсуждают: скажет ли все-таки Трамп слово Путину или нет, это вообще довольно унизительно",- заявил Лукьянов.

 
Теги: Минск
 
 
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Заявление можно считать позитивным сигналом, однако документ имел бы гораздо большее значение, если бы стал продуктом полноформатных переговоров, считают...

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