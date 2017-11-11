Дураки и ненавистники: Трампа раскритиковали за встречу с Путиным

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Путин и Трамп пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме. Американский президент рассказал, что спросил своего российского коллегу о предполагаемом "вмешательстве РФ" в президентские выборы в США.

Президент США напомнил, что мнение о "вмешательстве РФ" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них.

Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин был искренен, отвергая предположения о "вмешательстве". По его словам, домыслы о некой роли, которую якобы сыграла Москва, мотивированы политически и призваны помешать сотрудничеству двух стран по жизненно важным вопросам, в числе которых проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины. Это заявление, как и его критика в США, стало самой обсуждаемой темой западных изданий.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RUPTLY. Рукопожатие и общая фотография - первая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС

Гневная реакция

Заявления Трампа вызвали мгновенный шквал критики в США. Как уточняет газета New York Times, гневная реакция последовала от конгрессмена Адама Шиффа, занимающего пост заместителя председателя в комитете по разведке палаты представителей, который и ведет расследование "российского вмешательства в выборы".

Свои нелестные комментарии оставил и член палаты представителей США демократ Тед Лью, который назвал президента "глупым как камень".

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своем заявлении раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина. "Сегодня президент Трамп заявил, что верит, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

Маккейн обвинил Трампа в пренебрежении американскими интересами из-за того, что тот доверяет президенту России, а не заявлениям американской разведки. Сенатор считает, что в сотрудничестве между двумя странами по Сирии при режиме президента Башара Асада нет практической пользы.

"Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу", — полагает политик.

Сам американский лидер позже задался в Twitter вопросом, когда же "все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо".

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics — bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.

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