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Дураки и ненавистники: Трампа раскритиковали за встречу с Путиным
12.11.2017 08:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Путин и Трамп пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме. Американский президент рассказал, что спросил своего российского коллегу о предполагаемом "вмешательстве РФ" в президентские выборы в США.
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Президент США напомнил, что мнение о "вмешательстве РФ" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них.
Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин был искренен, отвергая предположения о "вмешательстве". По его словам, домыслы о некой роли, которую якобы сыграла Москва, мотивированы политически и призваны помешать сотрудничеству двух стран по жизненно важным вопросам, в числе которых проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины. Это заявление, как и его критика в США, стало самой обсуждаемой темой западных изданий.
Гневная реакция
Заявления Трампа вызвали мгновенный шквал критики в США. Как уточняет газета New York Times, гневная реакция последовала от конгрессмена Адама Шиффа, занимающего пост заместителя председателя в комитете по разведке палаты представителей, который и ведет расследование "российского вмешательства в выборы".
Свои нелестные комментарии оставил и член палаты представителей США демократ Тед Лью, который назвал президента "глупым как камень".
Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своем заявлении раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина. "Сегодня президент Трамп заявил, что верит, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.
Маккейн обвинил Трампа в пренебрежении американскими интересами из-за того, что тот доверяет президенту России, а не заявлениям американской разведки. Сенатор считает, что в сотрудничестве между двумя странами по Сирии при режиме президента Башара Асада нет практической пользы.
"Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу", — полагает политик.
Сам американский лидер позже задался в Twitter вопросом, когда же "все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо".
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Конгрессмены назвали американского лидера "глупым как камень", а президент США их "ненавистниками и дураками".
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