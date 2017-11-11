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Диада Свободы: около 750 тысяч протестующих вышли на улицы Барселоны

12.11.2017 09:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. В Барселоне прошла массовая акция протеста, инициаторами которой выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны в связи с обвинениями в мятеже.

Изначально акция была запланирована на воскресенье, 12 ноября. Однако затем организаторы решили превратить 11 ноября в крупномасштабное 11 сентября (день, когда отмечается Национальный праздник Каталонии — Диада Свободы, в память окончания осады Барселоны 11 сентября 1714 года, последнего сражения Войны за испанское наследство, после которой каталонцы утратили автономию — тогда прекратило свое существование королевство Арагона и Каталонии).

Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы города эстеладой (неофициальный флаг независимой Каталонии) в руках и растяжки со словами "Свобода, нет политзаключенным".

Одну из колонн под лозунгом "Свобода политическим заключенным" возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Спикер парламента Карме Форкадель, которая в пятницу после выплаты 150 тысяч евро залога была отпущен на свободу, отказалась участвовать в акции, равно как и некоторые другие бывшие члены президиума парламента, находящиеся под следствием.

После шествия состоялся митинг, который начался с показа на большом экране, установленном на сцене, выступления в ООН в 1971 году знаменитого виолончелиста Пау Казалса "Я каталонец". Затем с трибуны близкие задержанных зачитали их письма из мест заключения.

Прямую трансляцию митинга в Барселоне вел испанский телеканал La Sexta.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники массовой акции протеста требовали освободить политиков, задержанных в связи с обвинениями, связанными с провозглашением независимости Каталонии.

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