Диада Свободы: около 750 тысяч протестующих вышли на улицы Барселоны

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. В Барселоне прошла массовая акция протеста, инициаторами которой выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны в связи с обвинениями в мятеже.

Изначально акция была запланирована на воскресенье, 12 ноября. Однако затем организаторы решили превратить 11 ноября в крупномасштабное 11 сентября (день, когда отмечается Национальный праздник Каталонии — Диада Свободы, в память окончания осады Барселоны 11 сентября 1714 года, последнего сражения Войны за испанское наследство, после которой каталонцы утратили автономию — тогда прекратило свое существование королевство Арагона и Каталонии).

Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы города эстеладой (неофициальный флаг независимой Каталонии) в руках и растяжки со словами "Свобода, нет политзаключенным".

Одну из колонн под лозунгом "Свобода политическим заключенным" возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Спикер парламента Карме Форкадель, которая в пятницу после выплаты 150 тысяч евро залога была отпущен на свободу, отказалась участвовать в акции, равно как и некоторые другие бывшие члены президиума парламента, находящиеся под следствием.

После шествия состоялся митинг, который начался с показа на большом экране, установленном на сцене, выступления в ООН в 1971 году знаменитого виолончелиста Пау Казалса "Я каталонец". Затем с трибуны близкие задержанных зачитали их письма из мест заключения.

Прямую трансляцию митинга в Барселоне вел испанский телеканал La Sexta.