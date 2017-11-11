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Варшава снова требует от Киева рассчитаться за Катынь

12.11.2017 09:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий перечислил острые темы, которые мешают прогрессу в двусторонних отношениях с Украиной.

Варшава снова требует от Киева рассчитаться за Катынь
© REUTERS/ Kacper Pempel
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"Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорификации УПА и недостаточной расплаты за катынское преступление", — заявил Цихоцкий комментарии Польскому агентству (ПАП).

По его словам, также "нивелирует двусторонние заявления" и чествование солдат Карпатской Сечи на Верецком перевале с участием украинского вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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Между тем, президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в телефонной беседе в субботу договорились о проведении на следующей неделе в Кракове (Польша) чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня".

В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти последнее время обострились, но стороны пытаются наладить диалог.

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