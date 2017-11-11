Заочная перебранка: Трамп снова троллит Ким Чен Ына

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом снова прошелся по лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.



© REUTERS/ Эрик Де Кастро Последние новости Беларуси и мира 12 ноября

Трампа просили прокомментировать его иронический твит, где он возмутился тем, что Ким Чен Ын назвал его "старым". Президент США признался, что никогда бы не называл северокорейского лидера "низеньким или толстым", потому что пытается стать ему другом".

Между двумя лидерами уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия. Так, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". А

Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком".

И вот — новый твит и новые высказывания.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend — and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.

​"Почему Ким Чен Ын задирается и называет меня старым? Ведь я его никогда не называл коротышкой или толстяком. Ладно, я так сильно стараюсь быть его другом, и, может быть, однажды это случится", — написал Трамп. Его заявление оценили лайком 325 тысяч подписчиков президентского микроблога, 154 тысячи пользователей ретвитнули сообщение, а 89 тысяч — оставили свой комментарий.

Заочную перебранку лидеров двух стран прокмментировал и российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter, назвав слова президента США Дональда Трампа о попытках подружиться с Ким Чен Ыном "чистым троллингом".

"Я ведь так стараюсь подружиться с ним!" Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 ноября 2017 г.

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