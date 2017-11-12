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Программу сотрудничества Беларуси и ЕС планируется принять на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
12.11.2017 22:26 — Новости Политики | БелТА
Дидье Канесс. Фото из архива
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу сотрудничества Беларуси и Европейского союза планируется принять на саммите "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Об этом заявил посол Франции в Беларуси Дидье Канесс в интервью телеканалу
"Что касается саммита в Брюсселе, то ожидается, что будет принята программа сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью. Не могу пока раскрывать детали, но там будут новые элементы", - сказал Дидье Канесс.
По его словам, Франция поддерживает углубление отношений между Беларусью и Евросоюзом. При этом он обратил внимание, что проект "Восточное партнерство" предполагает дифференцированный подход, то есть каждая страна сама определяет уровень сотрудничества с Евросоюзом.
Что касается развития белорусско-французского сотрудничества, то, по оценке посла, торгово-экономические отношения между странами сейчас на взлете. Так, в этом году деловые делегации из Франции как никогда часто посещали Беларусь. Следующий такой визит состоится буквально через неделю. "Приедут представители промышленных предприятий, цель визита - знакомство с белорусским рынком", - пояснил посол.
Дидье Канесс также рассказал, что новый президент группы дружбы Франции и Беларуси в Национальной ассамблее в конце ноября совершит свой первый официальный визит в Минск. Запланированы встречи в белорусском парламенте и Министерстве иностранных дел.-0-
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Программу сотрудничества Беларуси и ЕС планируется принять на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу сотрудничества Беларуси и Европейского союза планируется принять на саммите "Восточного партнерства", который пройдет 24...
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