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Выборы в Словении: победил король Instagram
13.11.2017 08:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Президент Словении Борут Пахор (Borut Pahor), по результатам обработки 99,98% голосов, завоевал 52,94 % поддержки избирателей и получил второй мандат главы государства. При этом явка составила 41,74 % избирателей, всего около 1,7 миллиона граждан Словении обладают правом голоса.
Победитель поблагодарил избирателей за отданные голоса и поддержку, а соперников — "за конструктивную и добронамеренную критику".
Он отметил, что не планирует буквально с завтрашнего дня полностью изменить свой стиль участия в политике, но учтет пожелание избирателей видеть более четкую и твердую позицию по волнующим их вопросам. Словения — парламентская республика. Президент страны наделен в большей степени церемониальными функциями.-
"Я постараюсь сделать свой голос более слышимым", — заявил Пахор.
© REUTERS/ Srdjan Zivulovic
За свою активность в соцсетях Борут пахор получил прозвище король Instagram
Между тем Пахор достаточно заметная фигура на политической арене Словении, благодаря своей активности в соцсетях он получил в народе прозвище. король Instagram. Кстати премьер-министр Миро Церар поздравил победителя с победой не звонком или правительственной телеграммой, а постом в Twitter.
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