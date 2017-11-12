Выборы в Словении: победил король Instagram

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Президент Словении Борут Пахор (Borut Pahor), по результатам обработки 99,98% голосов, завоевал 52,94 % поддержки избирателей и получил второй мандат главы государства. При этом явка составила 41,74 % избирателей, всего около 1,7 миллиона граждан Словении обладают правом голоса.

Победитель поблагодарил избирателей за отданные голоса и поддержку, а соперников — "за конструктивную и добронамеренную критику".

Он отметил, что не планирует буквально с завтрашнего дня полностью изменить свой стиль участия в политике, но учтет пожелание избирателей видеть более четкую и твердую позицию по волнующим их вопросам. Словения — парламентская республика. Президент страны наделен в большей степени церемониальными функциями.-

"Я постараюсь сделать свой голос более слышимым", — заявил Пахор.



© REUTERS/ Srdjan Zivulovic За свою активность в соцсетях Борут пахор получил прозвище король Instagram

Между тем Пахор достаточно заметная фигура на политической арене Словении, благодаря своей активности в соцсетях он получил в народе прозвище. король Instagram. Кстати премьер-министр Миро Церар поздравил победителя с победой не звонком или правительственной телеграммой, а постом в Twitter.