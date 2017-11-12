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Лукашенко: соприкасаемся лоб в лоб с активизацией НАТО

13.11.2017 12:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ, заявил в понедельник в ходе встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко: соприкасаемся лоб в лоб с активизацией НАТО
© Sputnik/ Алексей Никольский
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Алиханов впервые посещает Беларусь в статусе губернатора, однако в республике он бывал и ранее.

"Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее — назвали его Союзным государством", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области.

Президент уверен, что у Беларуси и России есть общие "вопросы". "То, что происходит на границах с Беларусью, — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО", — отметил глава государства.

В экономике также каждый преследует свои интересы. "Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь", — добавил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусам и россиянам не на кого больше рассчитывать, кроме друг друга. Он подчеркнул, что в России всегда на Беларусь могут рассчитывать.

Алиханов в ответ поблагодарил президента за прием и отметил, что в Беларуси живет братский России народ. Сотрудничество между республикой и областью он видит в первую очередь в аграрном секторе, однако есть перспективы и во многих других областях экономики.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подчеркнул, что он не делит Беларусь и Россию "по границам".

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