Лукашенко: соприкасаемся лоб в лоб с активизацией НАТО

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ, заявил в понедельник в ходе встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым белорусский лидер Александр Лукашенко.



© Sputnik/ Алексей Никольский Шойгу заявил об обострении на границе России и стран НАТО

Алиханов впервые посещает Беларусь в статусе губернатора, однако в республике он бывал и ранее.

"Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее — назвали его Союзным государством", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области.

Президент уверен, что у Беларуси и России есть общие "вопросы". "То, что происходит на границах с Беларусью, — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО", — отметил глава государства.

В экономике также каждый преследует свои интересы. "Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь", — добавил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусам и россиянам не на кого больше рассчитывать, кроме друг друга. Он подчеркнул, что в России всегда на Беларусь могут рассчитывать.

Алиханов в ответ поблагодарил президента за прием и отметил, что в Беларуси живет братский России народ. Сотрудничество между республикой и областью он видит в первую очередь в аграрном секторе, однако есть перспективы и во многих других областях экономики.