Визит Макея в Москву: стала известна повестка дня

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел России рассказало о повестке дня предстоящей встречи главы МИД Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей и Лавров обсудят взаимное признание виз

Макей посетит с рабочим визитом Москву 14-15 ноября — в столицу РФ его пригласил российский коллега.

"На предстоящих переговорах главы внешнеполитических ведомств рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, график предстоящих политических контактов, сверят позиции по актуальным международным и региональным проблемам", — рассказали в МИД РФ.

Как отметили в российском ведомстве, значительное внимание будет уделено и перспективам взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе — ЕАЭС и СНГ.

"В ходе визита планируется подписание Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы, а также Плана консультаций между министерствами иностранных дел России и Беларуси на 2018 год", — добавили в российском МИДе.

Как ранее анонсировалось, обсудят Макей и Лавров и другую актуальную тему — вопрос взаимного признания виз Беларусью и Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым: "Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее — назвали его Союзным государством".

В ведомстве подчеркнули, что Россия и Беларусь являются стратегическими союзниками как в политических, так и в экономических вопросах. По данным МИД, товарооборот за девять месяцев этого года составил 23,2 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом он вырос на 22,7%.