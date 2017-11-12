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Алиханов опубликовал в Instagram фото с Лукашенко
13.11.2017 14:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в своем Instagram фотографию с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает Sputnik.
Глава российского региона в понедельник посетил с официальным визитом Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси.
"Особенный партнер не только для Калининградской области, но и для России в целом. Затронули с Александром Григорьевичем очень большой спектр вопросов, начиная с сельского хозяйства, заканчивая приглашением белорусских специалистов для помощи в проведении Чемпионата мира (по футболу — Sputnik)", — написал Алиханов к посту в своем Instagram.
Губернатор признал: "Все новости в один пост не уложить, тем более, что сейчас продолжим углубленный профильный диалог в ходе заседания четырнадцатого российско-белорусского Совета".
Таким образом, Алиханов стал уже вторым главой российского региона, опубликовавшим фотографии с Лукашенко в своих социальных сетях.
Алиханов посещал Минск с официальным визитом впервые, хотя ранее бывал здесь — до вступления в должность губернатора. Глава региона высоко оценил белорусско-российское партнерство и радушие белорусов.
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Губернатор Калининградской области отметил: Беларусь - особый партнер и для региона, и для России в целом.
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