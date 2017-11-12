Лукашенко соприкасается лоб в лоб с активизацией НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 ноября на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым о готовности к сотрудничеству по всем направлениям, которые интересуют российский регион.

По его словам, Беларусь рассматривает эту область как очень перспективного и близкого торгово-экономического партнера. Глава государства отметил, что перспективным может стать углубление промышленной кооперации, усиление взаимодействия в аграрной, строительной и транспортной сферах, сообщили в пресс-службе .

Кроме того, Александр Лукашенко предложил помочь с подготовкой Калининградской области к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "И не только строительством, но, как когда-то мы в Сочи делали, и транспортом. Мы можем поставлять вам и готовые металлоконструкции, и цемент, и другие материалы для строительства", - сказал он.

Не менее перспективным президент назвал сотрудничество по развитию цифровой экономики, IT-индустрии, информатизации. Также Беларусь готова содействовать Калининградской области в научной сфере. "Ваши ученые могут просто приезжать сюда и работать, или там будем мощные филиалы создавать, школы, институты", - предложил он, отметив значительный потенциал для развития взаимодействия и в гуманитарной сфере.

"Мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее - назвали его Союзным государством", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что у Беларуси и Калининградской области схожая ситуация на границах.

"Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят - и вас, и нас, Россию и Беларусь. Поэтому, как бы тут не обсуждали эти вопросы, не делали нас прозападными и так далее, мы прекрасно понимаем, что это риторика. А конкретные факты на лицо говорят о том, что нам не на кого рассчитывать. Нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов", - подчеркнул он, пообещав подставить плечо в трудную минуту.