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Путин обсудил с Эрдоганом отмену запрета на поставки продуктов в РФ
13.11.2017 22:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Российский президент Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом меры, направленные на ликвидацию ограничений на поставки в РФ из Турции сельскохозяйственной продукции.
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Главы государств провели очередную встречу в Сочи, в повестке дня кроме поставок продуктов были ситуация в Сирии, визовый вопрос, а также возведение АЭС "Аккую".
"В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции. Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований", – заявил Путин после переговоров.
В свою очередь турецкий лидер сообщил, что контакты России и Турции относительно устранения имеющихся проблем продолжаются.
"Мы желаем, чтобы все остальные ограничения были сняты", – сказал Эрдоган.
Россия с 1 ноября отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: до конца года Анкара сможет поставить на рынок РФ 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на
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Главы государств провели очередную встречу в Сочи, в повестке дня кроме поставок продуктов были ситуация в Сирии и визовый вопрос.
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