Путин обсудил с Эрдоганом отмену запрета на поставки продуктов в РФ

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Российский президент Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом меры, направленные на ликвидацию ограничений на поставки в РФ из Турции сельскохозяйственной продукции.

Главы государств провели очередную встречу в Сочи, в повестке дня кроме поставок продуктов были ситуация в Сирии, визовый вопрос, а также возведение АЭС "Аккую".

"В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции. Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований", – заявил Путин после переговоров.

В свою очередь турецкий лидер сообщил, что контакты России и Турции относительно устранения имеющихся проблем продолжаются.

"Мы желаем, чтобы все остальные ограничения были сняты", – сказал Эрдоган.

Россия с 1 ноября отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: до конца года Анкара сможет поставить на рынок РФ 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени прошлого года ограничения последовательно снимались.