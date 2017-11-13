Дональд Трамп-младший признался, что вел переписку с WikiLeaks

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал переписку в Twitter с представителями WikiLeaks, которая велась осенью прошлого года, сообщают мировые СМИ.

В частности, Трамп-младший выложил сообщение, где обсуждалось высказывание бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон (которая на тот момент также была кандидатом в президенты) относительно уничтожения создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.

​"Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов Конгресса решил раскрыть. Какая ирония!" — написал сын президента США и прикрепил скриншоты переписки.

​Кроме того, были выложены сообщения от WikiLeaks о некоем политическом фонде, который распространял слухи о связях Трампа-старшего с Россией и сообщения с требованием предоставить декларацию о его доходах.

​Судя по опубликованной информации, переписка с WikiLeaks происходила в сентябре-октябре прошлого года, при этом Трамп-младший отвечал далеко не на все сообщения портала.