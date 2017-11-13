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Дональд Трамп-младший признался, что вел переписку с WikiLeaks
14.11.2017 08:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал переписку в Twitter с представителями WikiLeaks, которая велась осенью прошлого года, сообщают мировые СМИ.
В частности, Трамп-младший выложил сообщение, где обсуждалось высказывание бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон (которая на тот момент также была кандидатом в президенты) относительно уничтожения создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника.
"Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов Конгресса решил раскрыть. Какая ирония!" — написал сын президента США и прикрепил скриншоты переписки.
Кроме того, были выложены сообщения от WikiLeaks о некоем политическом фонде, который распространял слухи о связях Трампа-старшего с Россией и сообщения с требованием предоставить декларацию о его доходах.
Судя по опубликованной информации, переписка с WikiLeaks происходила в сентябре-октябре прошлого года, при этом Трамп-младший отвечал далеко не на все сообщения портала.
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В июне 2016 года портал WikiLeaks обнародовала часть электронной переписки с сыном Дональда Трампа, которая велась во время предвыборной кампании президента США.
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