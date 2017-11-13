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Взаимное признание виз между Беларусью и Россией в вопросах и ответах

14.11.2017 08:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14-15 ноября посещает с рабочим визитом Москву, где его ждут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Повестка переговоров у дипломатов насыщенная, а один из пунктов — проект соглашения о взаимном признании виз. Что это значит и что изменится после подписания такого соглашения между Беларусью и Россией — в обзоре Sputnik.

Почему появился вопрос взаимного признания виз?

Между Беларусью и Россией границы нет — следовательно, нет и международных пунктов пропуска. Граждане третьих стран не могут сейчас попасть из РБ в РФ, хотя вскрылась эта проблема не так давно.

Взаимное признание виз между Беларусью и Россией в вопросах и ответах
© Sputnik/ Егор Еремов
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После введения республикой в феврале этого года пятидневного безвизового въезда на территорию страны, РФ пришлось восстановить пограничную зону на границе и проверять паспорта, чтобы граждане других государств не пересекали границу.

Жителям Беларуси и России это неудобств не доставило, однако путешественникам, бизнесменам и даже консульским работникам пришлось ехать в обход — через внешние границы России.

После этого между странами и встал вопрос о будущих шагах. Оптимальным признали давно назревший: признание виз друг друга, а в перспективе — и введение общей визы Союзного государства.

Что даст взаимное признание виз?

После принятия соглашения о признании виз граждане третьих стран, имеющие визу одной из стран Союзного государства, смогут беспрепятственно пересекать внутренние границы — конечно, при условии законности этих перемещений.

Так как сам проект соглашения еще не опубликован, его подробности пока не известны, однако стороны предполагают, что нововведение заметно упростит процесс перемещения многим иностранным туристам.

Взаимное признание виз между Беларусью и Россией в вопросах и ответах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Не приедут ли тогда к нам "нежелательные" гости?

У Беларуси и России действует единый список нежелательных для въезда лиц — его начали вести задолго до того, как вопрос о признании виз встал остро.

Таким образом, правоохранительные органы стран регулярно обмениваются информацией, а те, кого считают "нежелательным лицом" в Беларуси, не могут въехать и в Россию, действует это и наоборот.

В список включают подозреваемых в экстремистской и террористической деятельности лиц, он помогает избегать целого ряда угроз.

Когда Беларусь и Россия признают визы друг друга?

Ранее представители белорусских властей заявляли о том, что соглашение о признании виз может быть достигнуто уже до конца текущего года. Есть возможность, что заработает оно уже со следующего года — что сделает процесс пересечения союзной границы иностранцами более комфортным и, наконец, урегулирует все возникающие проблемы.

 
 
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Уже во вторник главы внешнеполитических ведомств обсудят планы по взаимному признанию виз в Союзном государстве.

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