Взаимное признание виз между Беларусью и Россией в вопросах и ответах

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14-15 ноября посещает с рабочим визитом Москву, где его ждут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Повестка переговоров у дипломатов насыщенная, а один из пунктов — проект соглашения о взаимном признании виз. Что это значит и что изменится после подписания такого соглашения между Беларусью и Россией — в обзоре Sputnik.

Почему появился вопрос взаимного признания виз?

Между Беларусью и Россией границы нет — следовательно, нет и международных пунктов пропуска. Граждане третьих стран не могут сейчас попасть из РБ в РФ, хотя вскрылась эта проблема не так давно.



© Sputnik/ Егор Еремов Визит Макея в Москву: стала известна повестка дня

После введения республикой в феврале этого года пятидневного безвизового въезда на территорию страны, РФ пришлось восстановить пограничную зону на границе и проверять паспорта, чтобы граждане других государств не пересекали границу.

Жителям Беларуси и России это неудобств не доставило, однако путешественникам, бизнесменам и даже консульским работникам пришлось ехать в обход — через внешние границы России.

После этого между странами и встал вопрос о будущих шагах. Оптимальным признали давно назревший: признание виз друг друга, а в перспективе — и введение общей визы Союзного государства.

Что даст взаимное признание виз?

После принятия соглашения о признании виз граждане третьих стран, имеющие визу одной из стран Союзного государства, смогут беспрепятственно пересекать внутренние границы — конечно, при условии законности этих перемещений.

Так как сам проект соглашения еще не опубликован, его подробности пока не известны, однако стороны предполагают, что нововведение заметно упростит процесс перемещения многим иностранным туристам.



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков: документ о признании виз РБ и РФ могут подписать до конца года

Не приедут ли тогда к нам "нежелательные" гости?

У Беларуси и России действует единый список нежелательных для въезда лиц — его начали вести задолго до того, как вопрос о признании виз встал остро.

Таким образом, правоохранительные органы стран регулярно обмениваются информацией, а те, кого считают "нежелательным лицом" в Беларуси, не могут въехать и в Россию, действует это и наоборот.

В список включают подозреваемых в экстремистской и террористической деятельности лиц, он помогает избегать целого ряда угроз.

Когда Беларусь и Россия признают визы друг друга?

Ранее представители белорусских властей заявляли о том, что соглашение о признании виз может быть достигнуто уже до конца текущего года. Есть возможность, что заработает оно уже со следующего года — что сделает процесс пересечения союзной границы иностранцами более комфортным и, наконец, урегулирует все возникающие проблемы.