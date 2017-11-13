ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина просит СМИ Европы писать хорошие и скучные новости о стране

14.11.2017 10:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Киеву не нравится, что из-за обилия плохих новостей создается неоправданно негативный имидж Украины в глазах европейцев. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе просит европейских чиновников поспособствовать тому, чтобы в СМИ Евросоюза больше писали об успехах Украины.

Украина просит СМИ Европы писать хорошие и скучные новости о стране
© REUTERS/ Kacper Pempel
Варшава запретит въезд в страну чиновнику из Украины

"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", — пояснила вице-премьер.

Заявления вице-премьера прозвучали на фоне разгара дипломатического скандала Украины и Польши из-за разных подходов двух стран к исторической памяти, а также обвинений Венгрии в дискриминации Киевом национальных меньшинств. Напомним также, что с 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Так что писать про Украину только "хорошие и скучные" новости журналистам достаточно сложно. Даже европейским.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане ЕС не хотят дальнейшего сближения с Украиной из-за недостаточной коммуникации хороших новостей, считают в Киеве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Дональд Трамп-младший признался, что вел переписку с WikiLeaks
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика