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Украина просит СМИ Европы писать хорошие и скучные новости о стране
14.11.2017 10:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Киеву не нравится, что из-за обилия плохих новостей создается неоправданно негативный имидж Украины в глазах европейцев. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе просит европейских чиновников поспособствовать тому, чтобы в СМИ Евросоюза больше писали об успехах Украины.
© REUTERS/ Kacper Pempel
"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", — пояснила вице-премьер.
Заявления вице-премьера прозвучали на фоне разгара
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Граждане ЕС не хотят дальнейшего сближения с Украиной из-за недостаточной коммуникации хороших новостей, считают в Киеве.
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