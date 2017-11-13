Украина просит СМИ Европы писать хорошие и скучные новости о стране

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Киеву не нравится, что из-за обилия плохих новостей создается неоправданно негативный имидж Украины в глазах европейцев. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе просит европейских чиновников поспособствовать тому, чтобы в СМИ Евросоюза больше писали об успехах Украины.



© REUTERS/ Kacper Pempel Варшава запретит въезд в страну чиновнику из Украины

"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", — пояснила вице-премьер.

Заявления вице-премьера прозвучали на фоне разгара дипломатического скандала Украины и Польши из-за разных подходов двух стран к исторической памяти, а также обвинений Венгрии в дискриминации Киевом национальных меньшинств. Напомним также, что с 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили , участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Так что писать про Украину только "хорошие и скучные" новости журналистам достаточно сложно. Даже европейским.