В Тбилиси ждут с визитом президента Беларуси

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить столицу Грузии в первой половине 2018 года, об этом он завил в Минске во вторник на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Давидом Котария, который завершает дипломатическую миссию в стране.

Беларусь и Грузия уже начали подготовки визита Лукашенко в Тбилиси.

"Я благодарен вашему президенту, правительству за приглашение посетить Грузию. Мы договорились, чтобы визит был ярким и полезным", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

По его словам, визит нужно наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда, после встреч президентов и правительств, была динамика в конкретике. "Чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся", — сказал Лукашенко.

Президент признался, что с нетерпением ждет визита в Тбилиси. "Я думаю, что в первой половине будущего года мы справимся с подготовкой визита, и я смогу приехать снова в эту прекрасную страну", — отметил глава государства.

Это будет не первый визит президента Лукашенко в Грузию. Как ранее сообщал Sputnik, белорусский президент посещал эту страну в 2015 году с официальным визитом. Тогда он подарил своему грузинскому коллеге Георгий Маргвелашвили мешок белорусской картошки. Впоследствии грузинский лидер в эфире телеканала "Беларусь-1" признавался, что ему так и не удалось вырастить такой урожай как у Лукашенко.

"Вот Александр Григорьевич подарил мне картошку, которую я посеял, белорусский картофель. Я вырастил, но не такую хорошую. Я потом видел его фото на Facebook. У него такие большие мешки, и картофель большой такой. У меня так хорошо не вышло", – сказал президент Грузии.

Он также сказал, что, как и его белорусский коллега, живет за городом.