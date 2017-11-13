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Лукашенко в 2018 году собрался в Грузию

14.11.2017 12:27 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Минске Давидом Котария, который завершает дипломатическую миссию в стране, сообщил о подготовке своего визита в Тбилиси.

"Я благодарен вашему Президенту, правительству за приглашение посетить Грузию. Мы договорились, чтобы визит был ярким и полезным. Нам надо наполнить его конкретным содержанием", - сказал он, сообщили в пресс-службе глава государства

По его словам, он с нетерпением ждет визита в Тбилиси. "Я думаю, что в первой половине будущего года мы справимся с подготовкой визита и я смогу приехать снова в эту прекрасную страну", - отметил президент.

Александр Лукашенко также пообещал, что «Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло». Он подчеркнул, что в последние годы страны нашли возможности для развития экономического сотрудничества, взаимный товарооборот многократно увеличился.

Напомним, что по официальным данным, в 2016 году объемы торговли между Беларусью и Грузией выросли на 63% — почти до 100 млн долларов, достигнув рекордного за последние пять лет показателя.

Отметим также, что президенты двух стран уже встречались недавно: в марте 2017 года Минск посетил глава грузинского государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Минске Давидом Котария, который завершает дипломатическую миссию в стране, сообщил о...

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