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США отказались уходить из Сирии

14.11.2017 12:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. США не планирует выводить свои вооруженные силы из Сирии, пока не будут результатов женевского процесса по урегулированию в этой стране, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы не собираемся уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет приносить плоды", —приводятся его слова на сайте ведомства.

Как отметил глава Пентагона, в случае, если американские войска уйдут, ИГ ("Исламское государство"  — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира) может снова появиться, а США должны будут "делать вид, что удивлены".

США отказались уходить из Сирии
© AP/ Karim Kadim
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Глава Пентагона отметил, что американские войска на территории Сирии находятся на территории страны с разрешения ООН, которая одобрила размещение там военных США, приняв резолюцию против ИГ.

"ООН заявило, что мы в принципе можем охотиться за ИГ", — сказал Мэттис.

При этом власти Сирии настаивают на том, что присутствие США в Сирии "незаконно и неприемлемо", поскольку не было одобрено правительством страны. Как отметили в сирийском МИДе, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу".

Напомним, что 11 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Сирии. Главы государств договорились бороться с ИГ в Сирии до полного разгрома, поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращать опасных инциденты с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Пентагон объявил, что американские военные находятся на территории Сирии с одобрения ООН.

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