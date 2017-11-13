США отказались уходить из Сирии

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. США не планирует выводить свои вооруженные силы из Сирии, пока не будут результатов женевского процесса по урегулированию в этой стране, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы не собираемся уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет приносить плоды", —приводятся его слова на сайте ведомства.

Как отметил глава Пентагона, в случае, если американские войска уйдут, ИГ ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира) может снова появиться, а США должны будут "делать вид, что удивлены".

Глава Пентагона отметил, что американские войска на территории Сирии находятся на территории страны с разрешения ООН, которая одобрила размещение там военных США, приняв резолюцию против ИГ.

"ООН заявило, что мы в принципе можем охотиться за ИГ", — сказал Мэттис.

При этом власти Сирии настаивают на том, что присутствие США в Сирии "незаконно и неприемлемо", поскольку не было одобрено правительством страны. Как отметили в сирийском МИДе, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу".

Напомним, что 11 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Сирии. Главы государств договорились бороться с ИГ в Сирии до полного разгрома, поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращать опасных инциденты с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГ.