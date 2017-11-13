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США отказались уходить из Сирии
14.11.2017 12:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. США не планирует выводить свои вооруженные силы из Сирии, пока не будут результатов женевского процесса по урегулированию в этой стране, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Мы не собираемся уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет приносить плоды", —приводятся его слова на сайте ведомства.
Как отметил глава Пентагона, в случае, если американские войска уйдут, ИГ ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира) может снова появиться, а США должны будут "делать вид, что удивлены".
© AP/ Karim Kadim
Глава Пентагона отметил, что американские войска на территории Сирии находятся на территории страны с разрешения ООН, которая одобрила размещение там военных США, приняв резолюцию против ИГ.
"ООН заявило, что мы в принципе можем охотиться за ИГ", — сказал Мэттис.
При этом власти Сирии настаивают на том, что присутствие США в Сирии "незаконно и неприемлемо", поскольку не было одобрено правительством страны. Как отметили в сирийском МИДе, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу".
Напомним, что 11 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп
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Пентагон объявил, что американские военные находятся на территории Сирии с одобрения ООН.
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