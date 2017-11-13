Лукашенко дал согласие на проведение 18 февраля местных выборов

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть наказаны на 18 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Во вторник президент провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

"Для меня главное — определиться с датой, финансированием и проектом указа, который должен быть подписан. Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально. Все-таки февраль — более спокойный месяц", — сказал глава государства.

На встрече также шла речь о финансировании избирательной кампании. Лукашенко подчеркнул необходимость бережливого расхода средств. По словам президента, сэкономить можно за счет грамотного подхода к организации участков.



© Sputnik / Виктор Толочко Ермошина назвала наиболее вероятную дату местных выборов в Беларуси

"Мы постараемся это сделать за счет того, что у нас, в принципе, все готово с тех выборов, чтобы ни урны не выбрасывали, ни кабинки — все это есть на месте", — отметил белорусский лидер.

Вместе с тем президент высказался по поводу заработной платы членов комиссий. "Зарплата людей, связанных с выборами, — это святое", — сказал глава государства.

Он также сказал, что до выборов еще раз пройдут встреча с губернаторами и Ермошиной.

Глава государства подчеркнул, что власть создаст все условия для проведения выборов на достойном уровне.