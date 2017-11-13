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Местные выборы пройдут 18 февраля, на них потратят 10,5 млн долларов

14.11.2017 14:51 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной поддержал предложение назначить выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва на 18 февраля 2018 года.

"Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально. Все-таки февраль - более спокойный месяц", - сказал он, передает БелТА.

Президент также подчеркнул необходимость бережливого расхода средств, в том числе за счет грамотного подхода к организации участков. Кроме того, он акцентировал внимание на заработную плату членов комиссий, заявив, что "зарплата людей, связанных с выборами, - это святое".

По итогам встречи глава ЦИК отметила, что бюджет выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва составит около 10,5 млн долларов, или 21,2 млн рублей. В долларовом эквиваленте сумма осталась почти той же, какой была на выборах 2014 года.

При этом организация участков для голосования будет проводиться за счет средств тех организаций, которые располагают у себя участковые комиссии. Вместе с тем Лидия Ермошина заметила, что затраты на материально-техническую часть не превышают 17% от всей сметы. Все остальное - это расходы на зарплату, которая привязана к средней по стране, пояснила она.

По ее словам, основной упор на выборах сделают на национальное наблюдение, так как у Беларуси нет обязательств приглашать на выборы в местные Советы депутатов международных наблюдателей. Тем не менее в стране предоставят преференции для ведения краткосрочного наблюдения всем аккредитованым иностранным дипломатам.

Что касается подробной информации о выборах в местные советы, то она будет опубликована на сайте ЦИК и в газете "СБ. Беларусь сегодня". Календарный план будет утвержден на заседании 15 ноября.

Напомним, что ранее Либерально-демократическая партия (ЛДП) предложила провести республиканский референдум, совместив его с меcтными выборами 2018 года, и увеличить срок президентских полномочий с нынешних 5 до 7 лет, а срок полномочий депутатов и сенаторов – с 4 до 5 лет.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной поддержал предложение назначить выборы...

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