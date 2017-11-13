Главред президентской газеты возглавил общественный совет МВД

Председателем общественного совета при МВД избран главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня", которая издается Администрацией президента Беларуси, Павел Якубович. Такое решение было принято 14 ноября единогласно на заседании совета.

После избрания Павел Якубович заявил, что отношение каждого гражданина к сотрудникам органов внутренних дел является маркером, который показывает, что если милицию уважают и любят, то страна здоровая, передает БелТА .

По его словам, общественный совет будет помогать МВД, в том числе по вопросам имиджа, более тесных связей с населением, в гуманитарной сфере. При этом он заявил, что "не всегда общественность бывает справедлива к милиции, в особенности медиа".

Почетным председателем общественного совета при МВД избран предыдущий председатель, глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, который находился на прежнем посту с момента создания общественного совета в 2013 году. Он намерен и в дальнейшем сотрудничать с министерством.

Напомним, что президентским указом Александр Барсуков был освобожден от должности начальник ГУВД Мингорисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел. При этом были уволен в запас со службы замглавы МВД, начальник департамента финансов и тыла Виктор Дубовец «в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».

Также Александр Лукашенко освободил Александра Кобрусева от должности заместителя министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению с увольнением со службы в органах внутренних дел в запас также «в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».