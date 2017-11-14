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Лукашенко пригласили на саммит "Восточного партнерства"
14.11.2017 22:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в октябре этого года был приглашен на саммит "Восточного партнерства", утверждает в своем сюжете телеканал Euronews, который опубликован на
Вместе с тем официальный Минск пока не заявлял о наличии такого приглашения и о намерении главы государства участвовать в саммите, который состоится в Брюсселе на будущей неделе.
Лукашенко, как сообщает телеканал, не получал официальных приглашений до этого момента на участие в саммитах. Как подчеркнули в сюжете, приглашение было направлено, несмотря на произошедшие в этом году в Беларуси моменты с нарушением прав человека, в частности задержание оппозиционного политика Николая Статкевича за две недели до саммита.
Брюссель примет саммит "Восточного партнерства" 24 ноября.
Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.
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Белорусский лидер получил приглашение, несмотря на события в стране, связанные, по информации СМИ, с нарушением прав человека.
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