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Дутерте готов убить всех наркоторговцев на Филиппинах

14.11.2017 22:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал убить любого, кто будет распространять наркотики в стране, сообщают СМИ.

Дутерте готов убить всех наркоторговцев на Филиппинах
© REUTERS/ Erik De Castro
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"Если вы будете разрушать мою страну, я вас убью, не сомневайтесь в этом. Если вы будете разрушать молодежь — наш единственный ресурс, потому что мы очень бедные", — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам 31-го саммита АСЕАН, отвечая на вопрос о борьбе с наркотиками.

Филиппинский лидер обратил внимание, что это будет настоящая война, которую он готов вести до конца своих дней.

После избрания на пост президента в мае прошлого года Дутерте объявил полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и с теми, кто распространяет наркотики. С момента прихода к Дутерте к власти, по информации полиции, в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей, а также в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране, однако президент уверен в своих действиях.

 
Теги: Минск
 
 
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За полтора года президентства Дутерте в стране были ликвидированы почти 2,5 тысячи наркоманов и людей, распространяющих наркотики.

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