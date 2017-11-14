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Эйсмонт: мы пока не комментируем приглашение Лукашенко в Брюссель
15.11.2017 10:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. В администрации президента Беларуси пока не комментируют информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко приглашен принять участие в саммите Восточного партнерства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Планируется, что очередной саммит Восточного партнерства пройдет 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Информация о том, что белорусский лидер приглашен в Брюссель в СМИ появилась более месяца назад. Факт приглашения Лукашенко в Брюссель озвучил и ряд еврочиновников, в числе которых глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин. В минувший вторник телеканал "Евроньюс" также сообщил, что приглашение Лукашенко приехать в Брюссель уже отправлено.
"Мы не комментируем пока эту ситуацию. С саммитом Восточного партнерства вопрос еще прорабатывается", — заявила Sputnik в среду пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Комментируя сообщение телеканала "Евроньюс", Эйсмонт сказала: "Я знаю, они сообщали уже в течение месяца. Я понимаю, что повод есть для разговора, но мы пока не комментируем эту ситуацию".
Как ранее сообщал Sputnik, за месяц до предполагаемого начала саммита, 24 октября в Минске глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин подтвердила журналистам, что такое приглашения направлено президенту Лукашенко.
"Все шесть стран — участниц "Восточного партнерства" приглашены на уровне руководителей государств. Поэтому это зависит от белорусской стороны, кто будет принимать участие в этом саммите. И мы ждем решения", — сказала Викторин.
На саммите в Брюсселе, помимо обсуждения вопросов сотрудничества ЕС со странами-участницами Восточного партнерства, предполагается дискуссия по вопросу "видения, как это сотрудничество будет обсуждаться в будущем".
Проект Евросоюза "Восточное партнерство" направлен на укрепление взаимоотношений между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Инициатива была озвучена в Париже в 2009 году.
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В Брюсселе ждут решения белорусской стороны по поводу участия в саммите Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября.
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