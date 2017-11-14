Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начнется 10 декабря, заявила сегодня председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на заседании Центризбиркома по подготовке к местным выборам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выдвижение кандидатов в депутаты будет осуществляться с 10 декабря по 8 января, причем 8 января - это последний день сдачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты", - рассказала Лидия Ермошина. Регистрация пройдет с 9 по 18 января.

После проведения регистрации стартует период предвыборной агитации, который продлится до 18 февраля включительно. По словам председателя Центризбиркома, сейчас календарный план дополняется специальным разделом, который касается создания личных избирательных фондов кандидатов в депутаты. В нем предусмотрены как сроки образования фондов, так и сроки отчетов, которые должны быть предоставлены после избирательной кампании.

Не позднее 7 февраля избирателям должны быть направлены приглашения прийти на избирательные участки, а участковые избирательные комиссии должны быть обеспечены бюллетенями для голосования не позднее 12 февраля.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время состоявшейся накануне рабочей встречи с Лидией Ермошиной поддержал предложение назначить выборы в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года. До этого Центризбирком неоднократно заявлял, что предложенная дата является наиболее оптимальной, так как более ранние сроки проведения электорального события совпадают с каникулами у студентов, которые голосуют по месту учебы. В то же время, согласно календарю выборов, они должны пройти не позднее 20 февраля 2018 года.

/Будет дополнено/.-0-