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Выдвижение кандидатов на местных выборах начнется 10 декабря
15.11.2017 12:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Центризбирком утвердил план проведения избирательной кампании в местные Советы депутатов 28-го созыва, передает корреспондент Sputnik в среду.
Выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля.
© Sputnik/ Александр Мазуркевич
Открывая заседание ЦИК, глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что на заседании присутствуют, кроме членов комиссии, представители облисполкомов и Минского горисполкома, наблюдатели от Общественной организации "Белая Русь" и белорусского Хельсинского комитета.
Как сказала глава Центризбиркома, для проведения местных выборов сформировано 1670 избирательных комиссий.
Ермошина также назвала основные даты плана проведения местных выборов.
По ее словам, 29 ноября в СМИ появятся списки избирательных округов. Избирательные комиссии должны быть образованы не позднее 4 декабря, а избирательные участки — не позднее 16 декабря.
Глава ЦИК сообщила, что последний срок для выдвижения в избирательные комиссии — 31 декабря.
© Sputnik/ Илья Питалев
По ее словам, списки граждан, за которых будут голосовать на местных выборах, появятся 2 февраля 2018 года. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов пройдет с 10 декабря по 8 января, а регистрация 9 — 19 января.
Согласно утвержденному плану, не позднее 24 февраля будут поданы результаты голосования на местных выборах в ЦИК. Вместе с тем Ермошина отметила, что финальная точка в избирательной кампании в местные Советы депутатов может быть поставлена и раньше, если не будет конфликтных ситуаций.
На заседании ЦИК также было отмечено, что на выборах будут использоваться прозрачные урны.
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На заседании ЦИК сегодня было отмечено, что на выборах будут использоваться прозрачные урны.
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