Переворот или нет: что происходит в Зимбабве?

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. В ночь со вторника на среду военные Зимбабве заняли государственное телевидение страны, а также ряд стратегических объектов. По сообщениям мировых СМИ, улицы столицы Зимбабве Хараре патрулируют вооруженные люди, а на некоторых объектах выставлена бронетехника.

Президент Мугабе под арестом?

© REUTERS/ Philimon Bulawayo Военные в Зимбабве "на всякий случай" усилили охрану ТВ и гособъектов

По заявлениям некоторых изданий, президент Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе, находится под арестом — предполагалось, что военные держат его дома и запрещают покидать дом. Кроме того, военные взяли под стражу и министра финансов Игнасиуса Чомбо.

Однако военные уже опровергли факт переворота : согласно официальному сообщению, президент Мугабе находится в безопасности, а их основная цель — "призвать к ответственности преступников", которые будто бы виноваты в экономическом и политическом кризисе в республике.

"Мы хотим, чтобы было совершенно ясно, что речь не идет о военном перевороте", — заявило командирование Зимбабве.

Переворот готовил вице-президент?

На прошлой неделе Мугабе отправил в отставку своего вице-президента Эммерсона Мнангагву. Президент объявил помощника в подготовке военного переворота, а позже ряд СМИ, в том числе Euronews, назвали Мнангагву политическим противником супруги президента, Грейс Мугабе.

Мнангагва был тесно связан с военными. Несмотря на то, что сами военные в среду опровергают факт переворота, многие эксперты связывают их действия именно с бывшим вице-премьером. Сам Мнангагва еще не выступал.



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Связывают ситуацию и с самой Грейс Мугабе — ее влиянием на супруга и политику сраны многие в Зимбабве были недовольны. Пока не известно, где она сейчас находится.

Кто такой этот Мугабе?

Сегодня Мугабе — старейший из действующих глав государств в мире, ему 93 года. Кроме этого, политика называют одним из последних африканских диктаторов.

Фактически, у власти Мугабе находится с 1980 года — тогда он занял пост премьер-министра. Президентом Мугабе стал в 1987 году и, по его словам, планирует выдвигаться и на выборах в следующем году, чтобы править до ста лет.

За время независимости и правления Мугабе Зимбабве из некогда богатейшей страны континента превратилось в одну из беднейших. Так, при населении в 14 миллионов человек ВВП страны составляет всего 13,93 млрд долларов. У менее населенной Беларуси этот показатель выше на порядок — более 170 миллиардов. Кроме того, в 2008-м уровень инфляции в Зимбабве побил все рекорды — достиг 231 миллиона процентов.