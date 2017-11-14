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Некляев и Статкевич протестуют против приглашения Лукашенко в Брюссель
15.11.2017 12:24 — Новости Политики | БДГ
Сопредседатели Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев выступили против приглашения президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе.
Соответствующее обращение к главам стран ЕС, председателю Европейского совета Дональду Туску, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану и депутатам Европарламента размещено
Согласно ему, приглашение президента Беларуси на саммит как легитимизирует самого Александра Лукашенко, так и легализируют его политику.
В частности, политики отмечают, что белорусский режим вновь «обратился к репрессиям»: опять появились политзаключенные, для давления на активистов используют арест имущества, снос или арест жилья, репрессии против близких, похищения, избиения и пытки, к ним в камеры намеренно размещают больных опасными инфекционными заболеваниями, отказывают в медицинской помощи.
По мнению Статкевича и Некляева, диалог между Беларусью и ЕС должен включать обязательные для выполнения демократизацию избирательного законодательства, регистрацию партий и общественных организаций, отмену ограничений в отношении СМИ, массовых собраний граждан, освобождение политзаключенных, прекращение политически мотивированных уголовных дел и реабилитация всех ранее осужденных по таким делам.
«Диалог длится уже более двух лет, но ничего этого нет. Даже на саммит в Брюссель Лукашенко приглашен без никаких предварительных условий», — заявляют политики.
Напомним, что 17 октября в Минск должен был приехать еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, однако его визит
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Сопредседатели Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев выступили против приглашения президента Беларуси Александра...
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