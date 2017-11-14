Ермошина о депутатских амбициях: присылают селфи на фоне исполкома

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Беларусь в соответствии с национальным избирательным законодательством может не приглашать на местные выборы международных наблюдателей, сообщила глава ЦИК Лилия Ермошина.

В Минске проходит заседание Центризбиркома, на котором обсуждается тема предстоящих выборов в местные советы депутатов 28-го созыва. Предварительно названа дана выборов — 18 февраля 2018 года, с этой датой согласился глава государства.

"Но если определенные посольства изъявят желания наблюдать за предстоящими выборами и заявят об этом в МИД, мы создадим положение о порядке присутствия международных наблюдателей",- сказала Ермошина.

По ее словам, как показывает практика, большого количества наблюдателей на местных выборах обычно не бывает, но в Минске и областных городах их будет достаточно.



© Sputnik / Виктор Толочко Выдвижение кандидатов на местных выборах начнется 10 декабря

На заседании ЦИК также было отмечено, что принимать участие выборах в качестве национальных наблюдателей могут представители общественных объединений и политических партий. Наблюдатель должен аккредитоваться о соответствующей комиссии. Кроме этого, в качестве наблюдателей могут выступать депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, а также доверенные лица кандидатов.

Сбор подписей в поддержку кандидата могут вести члены инициативных групп, с предъявлением документа, удостоверяющего их личность.

Ермошина сообщила, что уже начали поступать информация в ЦИК от граждан, которые имеют депутатские амбиции.

"Самыми забавными сообщениями бывают такие — хочу быть депутатом, куда присылать фотографию. И присылают селфи на фоне исполкома", — с улыбкой сказала глава ЦИК.