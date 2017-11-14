ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Беларусь и Россия могут взаимно признать визы до конца года

15.11.2017 12:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть подписано до конца года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Макей: Беларусь и Россия могут взаимно признать визы до конца года
© Sputnik/ Андрей Александров
Взаимное признание виз между Беларусью и Россией в вопросах и ответах

Макей 14-15 ноября находится с рабочим визитом в российской столице, где обсуждает с коллегой Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества.

"Сегодня серьезное внимание было уделено работе над межправсоглашением о взаимном признании виз… Мы ожидаем, что подписание этого соглашения состоится до конца 2017 года ", сказал Макей в ходе пресс-конференции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос подготовки проекта соглашения о взаимном признании виз запланирован для обсуждения глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Принятие соглашения о признании виз позволит гражданам третьих стран, имеющих визу одной из стран Союзного государства, беспрепятственно пересекать внутренние границы. В настоящее время это недопустимо.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсуждает в Москве вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь готова направить миротворческий контингент в Донбасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика