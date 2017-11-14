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Макей: Беларусь и Россия могут взаимно признать визы до конца года
15.11.2017 12:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть подписано до конца года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
© Sputnik/ Андрей Александров
Макей 14-15 ноября находится с рабочим визитом в российской столице, где обсуждает с коллегой Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества.
"Сегодня серьезное внимание было уделено работе над межправсоглашением о взаимном признании виз… Мы ожидаем, что подписание этого соглашения состоится до конца 2017 года ", сказал Макей в ходе пресс-конференции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос подготовки проекта соглашения о взаимном признании виз запланирован для обсуждения глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Принятие соглашения о признании виз позволит гражданам третьих стран, имеющих визу одной из стран Союзного государства, беспрепятственно пересекать внутренние границы. В настоящее время это недопустимо.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсуждает в Москве вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества.
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